Происшествия 14 апреля 2023, 15:54 Следователи возбудили уголовное дело после падения турника на девочку в Татарстане

Читать 360tv в

В деревне Сулы-Саклово Сармановского района Татарстана на одиннадцатилетнюю девочку упал турник, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу следственного комитета по республике.

По предварительным данным, падение турника произошло в тот момент, когда девочка вместе с другими детьми играла на площадке. Пострадавшую увезли в больницу с переломом челюсти.

Реклама

Отмечается, что в ходе проверки специалисты оценят соблюдение правил безопасности при установке турника.