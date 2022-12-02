Происшествия 02 декабря 2022, 17:33 Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в пожаре под Пензой

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Уголовное дело возбудили по факту смерти двух человек при пожаре в жилом доме под Пензой. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное следственное управление.

Жилой дом загорелся в селе Малая Сердоба Пензенской области, в результате чего скончалась женщина. Ее супруг умер в машине скорой помощи.

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Также во время пожара в доме находились двое несовершеннолетних детей, они госпитализированы. Причины произошедшего устанавливают криминалисты и сотрудники МЧС.

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