Происшествия 23 августа 2023, 17:37 Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка в пожаре в ХМАО

Читать 360tv в

Ребенок погиб во время пожара в Ханты-Мансийске. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело. О случившемся сообщило Ura.ru.

Возгорание зафиксировали 18 августа 2023 года. Там загорелся жилой балк на улице Восточной. Пожарные потушили пламя, а позже на месте происшествия нашли тело четырехлетнего мальчика.

Реклама

На данный момент сотрудники органов выясняют причины возгорания и условия проживания ребенка. Также проверку организовала прокуратура.