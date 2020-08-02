Следователи возбудили еще одно дело из-за смерти четырех человек на Алтае

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил еще одно дело после смерти семьи из четырех человек на турбазе в селе Ая. По одной из версий, двое взрослых и двое детей погибли из-за отравления угарным газом.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел СК РФ по Алтайскому краю по факту гибели четырех человек в помещении туристической базы в Алтайском районе возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц», — рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева. Ее слова приводятся на официальном сайте СК по Алтайскому краю.

По версии следствия, 51-летний мужчина, его 43-летняя жена и их дети, которым было 16 и 10 лет, отравились угарным газом в номере туристической базы «Глобус». Уже задержан один подозреваемый — директор базы.

Ранее СМИ сообщали, что угарный газ появился в номере гостиницы из-за работы дизельного генератора. Его включили из-за неработающего на базе света. Генератор располагался прямо под номером, где проживала погибшая семья.