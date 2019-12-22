Следователи возбудили дело после пожара на «Нефтехиме» в Уфе

Башкирские следователи возбудили уголовное дело после пожара на АО «Опытный завод Нефтехим». Возгорание случилось утром 22 декабря. Загорелось трехэтажное кирпичное здание на территории завода. Сообщений о пострадавших не поступало.

Следователи Орджоникидзевского района Уфы возбудили уголовное дело после произошедшего пожара. Дело возбудили по признакам нарушения требований промышленной безопасности.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в ходе расследования следователям предстоит проанализировать изъятую производственную и разрешительную документацию, допросить руководство и сотрудников предприятия», — рассказали в Следственном комитете.

Также экспертам предстоит провести пожаро-техническую судебную экспертизу. В ее результате должны быть установлены причины возгорания и оценен причиненный пожаром ущерб.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будут названы ответственные за допущенные нарушения.