20 марта 2024, 15:37
Следователи возбудили дело по факту пожара с пострадавшими в Нижнем Новгороде
Уголовное дело возбудили по факту пожара в многоквартирном доме на улице Фучика. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
В результате возгорания пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Одному мужчине и двоим несовершеннолетним потребовалась госпитализация.
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Сейчас на месте работают следователи-криминалисты. Специалисты выясняют обстоятельства и причины появления огня.
Уголовное дело
Пожары
СК РФ
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