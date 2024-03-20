Происшествия 20 марта 2024, 15:37 Следователи возбудили дело по факту пожара с пострадавшими в Нижнем Новгороде

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Уголовное дело возбудили по факту пожара в многоквартирном доме на улице Фучика. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

В результате возгорания пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Одному мужчине и двоим несовершеннолетним потребовалась госпитализация.

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Сейчас на месте работают следователи-криминалисты. Специалисты выясняют обстоятельства и причины появления огня.