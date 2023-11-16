16 ноября 2023, 18:54
Следователи установят обстоятельства обрушения части пятиэтажки в Астрахани
СК установит обстоятельства обрушения части дома в Астрахани
Следователи СУ СК России по Астраханской области установят обстоятельства частичного обрушения пятиэтажного жилого дома на Вокзальной площади. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«После разбора завала следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — указано в сообщении.
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Два подъезда жилого дома обрушились в Астрахани 16 ноября. В Главном управлении МЧС по региону сообщали, что сначала очевидцы заметили трещину в наружной стене. Жителей эвакуировали, для них создали три пункта временного размещения.
По одной из версий, канализационные воды могли стать причиной разрешения фундамента и обрушению жилого дома в Астрахани. Версию со взрывом газа в жилом доме исключили. Прокуратура начала проверку.
Ранее «360» публиковало видео с места происшествия. На запись попала работа сотрудников МЧС.
Следственный комитет России
Обрушение дома в Астрахани
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