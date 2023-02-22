Происшествия 22 февраля 2023, 12:26 Следователи установили мотив человека, совершившего поджог в общежитии в центре Москвы Следком РФ: правоохранители ищут совершившего поджог в общежитии в центре Москвы Пресс-служба Следственного комитета

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара в общежитии в центре Москвы. Следователи назвали поджог основной версией произошедшего. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, неустановленное лицо, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершило поджог помещения пятого этажа», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что сейчас криминалисты столичного управления приступили к дополнительному осмотру места происшествия. Кроме этого, следователи устанавливают местонахождение лица, причастного к совершению данного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.

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Возгорание произошло 21 февраля на пятом этаже 16-этажного здания на Международной улице в Москве. В здании расположен отель МКМ и общежитие. В результате происшествия погибли семь человек, среди которых двое малолетних детей.