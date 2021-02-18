Следователи установили личности боевиков, причастных к нападению в Чечне в 2000 году

Следователи установили личности трех боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые причастны к нападению на пермских правоохранителей в Чечне в 2000 году.

«В рамках расследования получены доказательства причастности трех лиц к совершению указанного преступления. В отношении них, а также неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 Уголовного кодекса РФ „Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа“», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета..

По данным следствия, 29 марта 2000 года около села Джани-Ведено в Чечне боевики напали сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры зоны безопасности Веденского района Чечни и убили 33 человека, захватили в плен еще 10 сотрудников правоохранительных органов. Впоследствии они также были убиты. Еще 102 правоохранителя и военнослужащих получили вред здоровья различной степени тяжести.

Следователи устанавливают роли подозреваемых в совершенном преступлении. Ранее они уже были осуждены.