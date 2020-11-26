Следователи установили личность подозреваемого в изнасиловании в Севастополе

«Накануне злоумышленник был задержан оперативными сотрудниками УМВД России по городу Севастополю и доставлен в подразделение главного следственного управления для проведения следственных действий», — говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу.

По версии следствия, злоумышленник увидел женщину в троллейбусе, вышел за ней у автовокзала и преследовал, пока она шла в сторону остановки «Матрос Кошка». В частном секторе мужчина напал на местную жительницу. Свидетелей в темное время суток не было.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».