26 ноября 2020, 13:43
Следователи установили личность подозреваемого в изнасиловании в Севастополе
Следователи установили личность мужчины, который изнасиловал 33-летнюю жительницу Севастополя 26 июля. Об этом сообщил сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу главного управления Следкома России по Республике Крым и Севастополю.
«Накануне злоумышленник был задержан оперативными сотрудниками УМВД России по городу Севастополю и доставлен в подразделение главного следственного управления для проведения следственных действий», — говорится в сообщении.
Подозреваемого заключили под стражу.
По версии следствия, злоумышленник увидел женщину в троллейбусе, вышел за ней у автовокзала и преследовал, пока она шла в сторону остановки «Матрос Кошка». В частном секторе мужчина напал на местную жительницу. Свидетелей в темное время суток не было.
Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».