20 мая 2020, 16:24
Следователи Уфы раскрыли дело об изнасиловании 16-летней давности
СК Уфы передал в суд материалы по делу об изнасиловании, произошедшем в 2004 году. Злоумышленника задержали только сейчас. Пострадавшей в момент совершения преступления было 23 года. Об этом сообщил сайт mkset.ru.
Изнасилование произошло недалеко от остановки «Юридический институт». 37-летний злоумышленник преследовал свою жертву, оказавшую ему в знакомстве, до безлюдного места. Преступление он совершил, угрожая девушке расправой, после чего ограбил ее.
Материалы этого дела подняли недавно, когда вышли на след ранее судимого за кражу и побои мужчины. Жертва узнала насильника. Вскоре он сам сознался в содеянном.