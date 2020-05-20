Следователи Уфы раскрыли дело об изнасиловании 16-летней давности

Изнасилование произошло недалеко от остановки «Юридический институт». 37-летний злоумышленник преследовал свою жертву, оказавшую ему в знакомстве, до безлюдного места. Преступление он совершил, угрожая девушке расправой, после чего ограбил ее.

Материалы этого дела подняли недавно, когда вышли на след ранее судимого за кражу и побои мужчины. Жертва узнала насильника. Вскоре он сам сознался в содеянном.