Следователи разберутся в гибели мужчины при чистке снега в Самаре

В Самаре сотрудники СК разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, который получил смертельные травмы при чистке снега. Об этом написал «Царьград».

Мужчина погиб в минувшую субботу на улице Раздольной. Он убирал снег на мини-тракторе в одном из дворов. Выйдя из кабины, он попытался очистить узлы трактора от наледи и снега, но поскользнулся и упал. Мужчина угодил под механизм подъема ковша и получил смертельные травмы.