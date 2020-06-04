Следователи расследуют дело о покушении на убийство на Невском проспекте

Житель Петербурга отдал деньги сотрудникам коммерческой структуры, расположенной на Невском проспекте. Фирма предоставляет документы для трудоустройства. Не получив их, он обратился в организацию еще раз. Мужчина требовал вернуть ему деньги, это не понравилось представителя фирму — между ними завязался конфликт.

42-летний мужчина с целью убийства выстрелил парню в голову из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Подозреваемого ищут. Возбуждено уголовное дело.