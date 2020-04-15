Следователи раскрыли дело о нападении на тренера

Сотрудники СК предположили, что Ахундовы заранее договорились об убийстве.

«Следуя по городу в автомобиле, злоумышленники, обнаружив на улице своих оппонентов, вступили с ними в конфликт. В результате применения огнестрельного оружия обвиняемые причинили ранения троим мужчинам, один из которых скончался на месте происшествия», — установили следователи.

Из-за происшествия пострадал детский тренер Ялчын Мамедов, его родной брат Маис впал в кому с ранениями, а двоюродный брат Акшин Гасанов погиб.

Против обвиняемых возбудили уголовное дело по трем статьям.

«В настоящее время после утверждения обвинительного заключения прокуратурой ЯНАО дело направлено в суд», — добавили в следственном управлении.

В настоящее время злоумышленники находятся в Тюменском СИЗО.