    15 апреля 2020, 12:04

    Следователи раскрыли дело о нападении на тренера

    Ольга Ситникова

    В декабре 2018 года в ЯНАО напали на детского тренера по вольной борьбе Ялчына Мамедова и его родственников. Спустя год арестовали подозреваемых братьев Ахундовых. Теперь дело полностью раскрыли. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

    Сотрудники СК предположили, что Ахундовы заранее договорились об убийстве.

    «Следуя по городу в автомобиле, злоумышленники, обнаружив на улице своих оппонентов, вступили с ними в конфликт. В результате применения огнестрельного оружия обвиняемые причинили ранения троим мужчинам, один из которых скончался на месте происшествия», — установили следователи.

    Из-за происшествия пострадал детский тренер Ялчын Мамедов, его родной брат Маис впал в кому с ранениями, а двоюродный брат Акшин Гасанов погиб.

    Против обвиняемых возбудили уголовное дело по трем статьям.

    «В настоящее время после утверждения обвинительного заключения прокуратурой ЯНАО дело направлено в суд», — добавили в следственном управлении.

    В настоящее время злоумышленники находятся в Тюменском СИЗО.