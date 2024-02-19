Происшествия 19 февраля 2024, 17:49 Следователи проверят завод под Саратовом, где пострадали рабочие Следком начал проверку после пожара на заводе в селе Быков Отрог Фото: СУ СК России по Саратовской области

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Следователи начали проверку после пожара на заводе с в селе Быков Отрог, где пострадали рабочие. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Саратовской области.

По предварительным данным, во время работ на предприятии произошло воспламенение. Несколько сотрудников получили травмы, их отправили в больницу. Специалисты осмотрели место происшествия.

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«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — передали в Следкоме.

Фото: СУ СК России по Саратовской области

Местная прокуратура также начала проверку в связи с произошедшим несчастным случаем на производстве. В пресс-службе ведомства уточнили, что специалисты выяснят причины и обстоятельства произошедшего, а также оценят, как на заводе соблюдали законодательство об охране труда.

Ранее пожар произошел на территории бывшего завода МиГ в Москве — пламя вспыхнуло на площади в 20 квадратных метров. Людей на территории не было, возгорание ликвидировали.

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