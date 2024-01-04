Происшествия 04 января 2024, 03:13 Следователи проверят отключения электричества в Ленинградской области СК: 250 домов под Петербургом остались без света и тепла в аномальные морозы РИА «Новости»

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Следственное управление СК России по Ленинградской области проверит случаи массового отключения электричества в регионе. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

По данным следователей, в деревне Иннолово Ломоносовского района без света, воды и отопления остались более 250 домов. При этом коммунальные службы не пытаются устранить последствия аварии.

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«После проведения следственным органом необходимых проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего ситуации будет дана надлежащая правовая оценка», — сообщили в ведомстве.

По данным «Фонтанки», сообщения об отключениях пришли и из соседних деревень: Рюмки, Райкузи, Михайловка. Кроме того, пожаловались жители из СНТ «Ника» и деревни Керро во Всеволожском районе и СНТ «Лесная привилегия» в Ломоносовском районе.

В среду, 3 января, жители трех белгородских сел (Глотово, Козинка и Безымено) остались без света после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.