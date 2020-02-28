Следователи проверят избиение ребенка в социальном центре Сургута. Отец рассказал подробности

В социальном центре Сургута в ХМАО избили ребенка. Так утверждает отец мальчика, местный коммунист Вадим Абдуррахманов, в распоряжении которого оказалась видеозапись происходящего в соцслужбе.

«Ребенку шесть лет, зовут его Назар. Детей там регулярно избивают, они там уже 14 месяцев. Там трое моих детей, меня ограничили в родительских правах, я их воспитывал с годика», — рассказал отец мальчика.

По его словам, конфликт, в котором оказались замешаны дети, начался с того, что он, как многодетный, решил взять у города землю для строительства своего дома. Но это кому-то не понравилось в высоких сургутских кабинетах.

«При общении с администрацией города, с замглавы администрации Сургута Алекандром Пелевиным, когда я потребовал землю под индивидуальную застройку, как многодетный, он мне сказал, что лишит меня детей и статуса многодетного. Чтобы землю не требовал. Детей забрали. И вот их там бьют. Я регулярно обращался в полицию, делал экспертизы. Но администрация Сургута защищает чиновников», — добавил Абдуррахманов.

По словам отца, многие чиновники после его обращений получили взыскания и выговоры, кого-то даже уволили. А вот детей ему так и не вернули.

«Напишут в итоге, что ребенок сам виноват. И все», — заключил Абдуррахманов.

Комментарий социального центра Сургута «360» получить не удалось. «Извините, но мы никаких комментариев не даем», — ответили в центре и бросили трубку.

Как рассказали в СК по ХМАО, следователи Сургута организовали проведение проверки. В ее ходе будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.