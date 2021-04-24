Следователи проверят гибель девятилетнего мальчика, который выпал из окна в Химках

Вечером 24 апреля в Химках с 15-го этажа жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Молодежная, 50, выпал девятилетний ребенок. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Следком незамедлительно организовал проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

«Смерть наступила до прибытия скорой помощи. Известно, что мальчик находился дома один. Следователи начали проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — сообщило ведомство.

Начала проверку этого случая и прокуратура Московской области.

«Прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», — сказано в сообщении.

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий в разговоре с представителями администрации Химок подчеркнула, что дети чаще всего выпадают из окон весной.

«С наступлением весеннее-летнего сезона учащаются случаи травматизма малолетних, большая часть которых, увы, заканчивается летальным исходом. Наиболее массовый характер имеют случаи падения с высоты из окон», — отметила Врадий. По ее словам, чаще всего несчастья происходят, когда взрослые отвлекаются и не контролируют действия детей.