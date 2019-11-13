Следователи провели экспертизу после смерти школьницы в «Артеке»
По предварительным данным, девочка из Махачкалы скончалась в детском лагере «Артек» не по криминальной причине. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.
По информации издания, следователи пока не получили результаты экспертизы.
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«Без внешних признаков насильственной смерти. Предварительно, смерть не криминальная», — заявил источник.
Ранее в международном детском центре «Артек» в Крыму скончалась 15-летняя отдыхающая. Девочку нашли мертвой в ее кровати утром 13 ноября. СК возбудил уголовное дело.