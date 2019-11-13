Следователи провели экспертизу после смерти школьницы в «Артеке»

По информации издания, следователи пока не получили результаты экспертизы.

Школьница из Махачкалы умерла на отдыхе в «Артеке» Подробнее

«Без внешних признаков насильственной смерти. Предварительно, смерть не криминальная», — заявил источник.

Ранее в международном детском центре «Артек» в Крыму скончалась 15-летняя отдыхающая. Девочку нашли мертвой в ее кровати утром 13 ноября. СК возбудил уголовное дело.