СК показал последствия взрыва на Крымском мосту | 360°

Происшествия 08 октября 2022, 14:50 Поделиться Telegram

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Viber СК показал последствия взрыва на Крымском мосту

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Утром 8 октября на Крымском мосту через Керченский пролив произошла авария. Представители Следственного комитета России прибыли на место происшествия и начали осмотр повреждений магистрали. Кадры с места опубликовали в Telegram-канале ведомства.

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На них видно, что произошедшее повредило ограждения по краям дороги общего пользования. Металлические конструкции искорежены. Часть из них лежит на асфальтовом полотне, часть разорвана на куски, часть осталась на месте с локальным или полным повреждением.

Следователи обсуждают нюансы произошедшего. Также представители ведомства, вероятно, делают опись увиденного.

Помимо металлических конструкций ограждения на асфальте, скорее всего, остались куски поврежденного транспорта, из-за возгорания которого и произошло ЧП.

Также на кадрах немного видно часть дорожного полотна, упавшего в акваторию Керченского пролива.

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