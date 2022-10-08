СК показал последствия взрыва на Крымском мосту | 360°

Все новости

Происшествия

08 октября 2022, 15:01

Подозреваемый в нападении на инкассаторов в Орске покончил с собой при задержании

Мир

08 октября 2022, 14:59

Эстония поздравила ВСУ после взрыва на Крымском мосту

Реклама

Транспорт

08 октября 2022, 14:40

Минтранс пообещал восстановить движение поездов по Крымскому мосту к вечеру

Эксклюзив

08 октября 2022, 14:36

«Сын знает: я еду защищать его, маму и Отчизну». Доброволец рассказал, зачем отправился на мобилизацию

Эксклюзив

08 октября 2022, 14:22

Очереди в продуктовых магазинах и на заправках в Севастополе показали на видео

Власть

08 октября 2022, 14:20

Лавров предупредил, что терпение России не безгранично

Происшествия

08 октября 2022, 14:19

Взрыв на Крымском мосту. Главное к этому часу

Эксклюзив

08 октября 2022, 14:06

Халатность и взяточничество могли допустить взрыв на охраняемом Крымском мосту

Важное

08 октября 2022, 13:59

Следствие установило хозяина грузовика, что взорвался на Крымском мосту

Происшествия

08 октября 2022, 14:50

СК показал последствия взрыва на Крымском мосту

Читать 360tv в

Утром 8 октября на Крымском мосту через Керченский пролив произошла авария. Представители Следственного комитета России прибыли на место происшествия и начали осмотр повреждений магистрали. Кадры с места опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Реклама

На них видно, что произошедшее повредило ограждения по краям дороги общего пользования. Металлические конструкции искорежены. Часть из них лежит на асфальтовом полотне, часть разорвана на куски, часть осталась на месте с локальным или полным повреждением.

Следователи обсуждают нюансы произошедшего. Также представители ведомства, вероятно, делают опись увиденного.

Помимо металлических конструкций ограждения на асфальте, скорее всего, остались куски поврежденного транспорта, из-за возгорания которого и произошло ЧП.

Также на кадрах немного видно часть дорожного полотна, упавшего в акваторию Керченского пролива.

Крымский мост

Взрыв на Крымском мосту

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама