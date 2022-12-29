Происшествия 29 декабря 2022, 18:43 Следователи потребовали заочного ареста уехавшего в Ватикан издателя «Медиазоны» Адвокат Соловьев: следствие добивается заочного ареста основателя «Медиазоны» Верзилова РИА «Новости»

Читать 360tv в

Следствие ходатайствует о заочном аресте основателя издания «Медиазона»*, участника группы Pussy Riot Петра Верзилова** из-за нарушения подписки о невыезде. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Ходатайство направили в Басманный суд Москвы.

Реклама

«По мнению правоохранителей, Верзилов** нарушил подписку о невыезде и скрылся на территории Ватикана», — уточнил защитник.

Реклама

По его словам, заседание суда назначили на 9 января.

Петра Верзилова** обвиняют в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства (подданства) иностранного государства (статья 330.2 УК РФ). Дело возбудили еще в 2020 году. Неподача уведомления о наличии второго гражданства грозит штрафом до 200 тысяч рублей либо обязательными работами (до 400 часов).

По данным из открытых источников, у основателя «Медиазоны»* уже 17 лет как есть паспорт гражданина Канады, при этом он остается гражданином России.

* Портал «Медиазона» включен в список СМИ, выполняющих функции иноагента.

** Петра Верзилова в сентябре включили в список иностранных агентов.