29 декабря 2022, 18:43
Следователи потребовали заочного ареста уехавшего в Ватикан издателя «Медиазоны»
Адвокат Соловьев: следствие добивается заочного ареста основателя «Медиазоны» Верзилова
Следствие ходатайствует о заочном аресте основателя издания «Медиазона»*, участника группы Pussy Riot Петра Верзилова** из-за нарушения подписки о невыезде. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Ходатайство направили в Басманный суд Москвы.
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«По мнению правоохранителей, Верзилов** нарушил подписку о невыезде и скрылся на территории Ватикана», — уточнил защитник.
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По его словам, заседание суда назначили на 9 января.
Петра Верзилова** обвиняют в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства (подданства) иностранного государства (статья 330.2 УК РФ). Дело возбудили еще в 2020 году. Неподача уведомления о наличии второго гражданства грозит штрафом до 200 тысяч рублей либо обязательными работами (до 400 часов).
По данным из открытых источников, у основателя «Медиазоны»* уже 17 лет как есть паспорт гражданина Канады, при этом он остается гражданином России.
* Портал «Медиазона» включен в список СМИ, выполняющих функции иноагента.** Петра Верзилова в сентябре включили в список иностранных агентов.
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