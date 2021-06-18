Следователи попросили помощи у жителей Нижегородской области в поисках пропавшей американки

В Нижегородской области ищут 34-летнюю Кэтрин Сироу, пропавшую 15 июня. Следственный комитет попросил помощи в поисках у местных жителей, написал «ФедералПресс».

Следственный комитет призвал жителей Нижнего Новгорода и Бора помочь в поисках пропавшей Кэтрин Сироу. Всех, кто мог видеть Кэтрин с 18:00 до 20:00 15 июня, просят обратиться по телефону 8-920-069-50-20. Водителей попросили предоставит записи с камер и видеорегистраторов.

Сироу живет в Нижнем Новгороде, учится в ННГУ имени Лобачевского и параллельно дает уроки английского языка.

Вечером 15 июня Кэтрин написала сообщение своей матери о том, что она сидит в машине с незнакомцем и опасается, что ее могут похитить. После этого девушка перестала выходить на связь.

«Никто не может ее найти. Маловероятно, что она могла куда-то уехать, так как уже на вчерашний день у нее в расписании стояло два урока для учеников», — сообщил друг Кэтрин.

В поисках девушки задействованы МВД, МЧС и СК. Следователи опубликовали запись с камеры наблюдения, сделанные в магазине незадолго до исчезновения девушки. Тогда ее видели в последний раз. Предполагается, что в 18:30 Кэтрин села в машину, которая уехала в сторону поселка Рекшино.