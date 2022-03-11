Следователи попросили помочь опознать найденный грибниками в Подольске труп мужчины

Следственный комитет Московской области обратился к жителям России с просьбой опознать труп мужчины, который нашли еще в 2021 году в Подольске. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Труп мужчины нашли грибники вблизи СНТ «Лучинское-2», до сих пор у следователей нет никакой информации о личности погибшего и об обстоятельствах его смерти.

Источник фото: СК по Подмосковью

По информации следователей, на мужчине были черные кроссовки 42 размера, синие джинсы на черном ремне, синтетическая синяя куртка и зеленая футболка. Возраст погибшего от 19 до 37 лет. Рост 160-177 сантиметров.

«На территории Московской области о безвестном исчезновении мужчины с похожими приметами никто не обращался. Возможно потерпевший является приезжим из другого региона», — сказали в СК.

После обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Те, у кого есть хоть какая-то информация о погибшем, могут обратиться в ГУ Следственного комитета Подмосковья по номеру 8-926-052-72-90.