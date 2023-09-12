Происшествия 12 сентября 2023, 12:04 Следователи показали оперативное видео с севшим в поле самолетом Оперативное видео с севшим в поле самолетом опубликовали следователи

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Оперативное видео с места аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» опубликовало Восточное МСУТ СК России. Запись появилась в Telegram-канале ведомства.

По факту посадки самолета в поле уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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По данным следствия, утром 12 сентября самолет следовал из Сочи в Омск. По технической причине воздушное судно аварийно приземлилось в поле в Убинском районе Новосибирской области.

На месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Также все обстоятельства случившегося будет выяснять комиссия, которую сформировала Росавиация.

Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов сообщил, что экипаж самолета отстранят от полетов на время расследования. Воздушное судно, по его словам, не поломано, его восстановят и снова будут задействовать для полетов.