Следователи Петербурга объявили в розыск пропавших отца и сына

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу объявил в розыск Константина Сапрыкина и его трехлетнего сына Матвея, которые пропали без вести, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в августе текущего года мужчина увез ребенка на электронном самокате в неизвестном направлении. В настоящий момент их местонахождение не установлено, пишет ИА НСН.

Сапрыкину на вид 45-47 лет, рост около 174 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые короткие. В последний раз, когда его видели, он был одет в камуфлированную футболку, бледно-голубые джинсы и серые кроссовки. При себе у жителя Петербурга была сумка черного цвета через плечо.

Рост Матвея около 96 сантиметров, глаза карие, слегка вьющиеся русые волосы. В день пропажи на нем были темные голубые джинсы, серо-зеленые кроссовки со светящееся подошвой, темно-серый свитер с высоким горлом и горизонтальными полосами бирюзового и белого цветов. Особой приметой является ямочка на подбородке.

Обладающих информацией о мальчике и его отце просят сообщить в правоохранительные органы.