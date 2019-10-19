Следователи обыскали офис компании-владельца рухнувшей дамбы. Видео

Наводнение из-за прорванной дамбы унесло жизни 15 рабочих в Красноярском крае. Следователи возбудили уголовное дело и провели обыски в компании «Сибзолото», которая владеет прииском.

Сотрудники СК изъяли у холдинга бухгалтерские документы, а также все технические бумаги и личные дела работников организации. Видео обысков опубликовала пресс-служба СК РФ.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Рухнувшая дамба была возведена нелегально. Сооружение никак не упоминалось в базах данных Енисейского управления Ростехнадзора. По словам председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина, плотину возвели «кустарным способом с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм».

Личности 11 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае удалось установить Подробнее

Дамбу технического водоема у поселка Щетинкино прорвало утром 19 октября. В зоне наводнения оказались два общежития, где могли находиться до 80 человек.

Согласно последним данным в результате происшествия погибли 15 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В больницах медики оказывают помощь девяти пострадавшим, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии.

Президент России Владимир Путин дал распоряжение приложить максимум усилий, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается после ЧП. В Курагинском районе ввели режим чрезвычайного положения, а 21 октября в регионе объявили днем траура по погибшим.