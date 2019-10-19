Следователи обыскали офис компании-владельца рухнувшей дамбы. Видео
Сотрудники СК изъяли у холдинга бухгалтерские документы, а также все технические бумаги и личные дела работников организации. Видео обысков опубликовала пресс-служба СК РФ.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Рухнувшая дамба была возведена нелегально. Сооружение никак не упоминалось в базах данных Енисейского управления Ростехнадзора. По словам председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина, плотину возвели «кустарным способом с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм».
Личности 11 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае удалось установитьПодробнее
Дамбу технического водоема у поселка Щетинкино прорвало утром 19 октября. В зоне наводнения оказались два общежития, где могли находиться до 80 человек.
Согласно последним данным в результате происшествия погибли 15 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В больницах медики оказывают помощь девяти пострадавшим, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии.
Президент России Владимир Путин дал распоряжение приложить максимум усилий, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается после ЧП. В Курагинском районе ввели режим чрезвычайного положения, а 21 октября в регионе объявили днем траура по погибшим.