01 сентября 2023, 13:30
Следователи обнаружили телефон погибшей в Каменске-Уральском школьницы
Свердловские следователи нашли телефон погибшей в Каменске-Уральском школьницы
Телефон убитой в лесу Каменска-Уральского 16-летней школьницы обнаружили закопанным в земле. О местоположении смартфона рассказал подозреваемый в убийстве велосипедист. Об этом сообщил Четвертый канал.
Мужчина указал, что, проезжая по лесу, заметил девушку, которая явно чувствовала себя плохо. Якобы она легла в канаву. После этого велосипедист подошел к подростку и забрал телефон.
Реклама
Позже подозреваемый решил закопать гаджет во избежание проблем. Свою причастность к убийству мужчина отрицает.
Тело 16-летней девушки нашли в лесу ночью на 10 августа. Она перестала выходить на связь в 23:30 (по московскому времени). В тот момент подросток шел домой. Волонтеры собрали записи видеонаблюдения с городских камер, на которых видно, как за погибшей долгое время следовал велосипедист. Мужчина утверждал, что их маршруты совпали случайно.
До своей гибели девушка оставила шутливое послание в социальной сети. В нем она попросила «не убивать и не насиловать».
Смертность
Убийства
Школьники
Свердловская область
Реклама
Реклама