Происшествия 09 февраля 2024, 11:54 Следователи назвали приоритетную причину пожара на севере Москвы СК: причиной пожара на севере Москвы мог стать сбой в системе антиобледенения Пресс-служба Следственного комитета России по Москве

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Причиной ночного пожара в жилом доме в Северном округе Москвы могло стать нарушение работы системы обогрева кровли. Версия с поджогом не подтвердилась, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, во время первоначального осмотра места ЧП эксперты обнаружили на чердаке между первым и вторым подъездами зону термических повреждений. Там полностью выгорела электропроводка и электрооборудование.

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Основной версией пожара стало нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания.

Следователи осмотрели чердак и опросили больше 10 жильцов дома в качестве свидетелей, а также председателя ЖСК. Сейчас правоохранители изучают изъятые документы и записи с камер видеонаблюдения.

В СК отметили, что во время проверки не нашли причастных к поджогу. В ближайшее время сгоревшие квартиры и чердачное помещение еще раз будут осматривать. Также назначат пожарно-техническую, строительную и оценочные судебные экспертизы, а также экспертизу по технике безопасности использования оборудования для обогрева.

После крупного пожара на улице Черняховского 15 человек разместили в социальных гостиницах. Всем выдали спальные принадлежности, предметы первой необходимости и обеспечили питанием.