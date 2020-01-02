    02 января 2020, 23:29

    Следователи назвали причину взрыва газа в тверской многоэтажке

    Кирилл Фролов

    Взрыв газа в жилом доме в Твери произошел во время установки кухонного гарнитура. Рабочий повредил газовый шланг, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
    Следователи назвали причину взрыва газа в тверской многоэтажке

    В результате проживающие в квартире супруги получили травмы и ожоги. У одного из пострадавших ожоги составляют минимум 70% поверхности тела, уточнили в СК.

    Открыто уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Также назначен ряд судебных экспертиз.

    Инцидент произошел в многоэтажном доме на бульваре Гусева, 19. Утром 2 января в квартире на третьем этаже раздался хлопок, взрывом выбило окна.

    Из подъезда, в котором находится пострадавшая квартира, эвакуировали 52 человека. Жильцов временно разместили в ближайшей школе. По данным МЧС, несущие конструкции дома не пострадали.