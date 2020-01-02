Следователи назвали причину взрыва газа в тверской многоэтажке

В результате проживающие в квартире супруги получили травмы и ожоги. У одного из пострадавших ожоги составляют минимум 70% поверхности тела, уточнили в СК.

Открыто уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Также назначен ряд судебных экспертиз.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на бульваре Гусева, 19. Утром 2 января в квартире на третьем этаже раздался хлопок, взрывом выбило окна.

Из подъезда, в котором находится пострадавшая квартира, эвакуировали 52 человека. Жильцов временно разместили в ближайшей школе. По данным МЧС, несущие конструкции дома не пострадали.