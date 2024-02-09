Происшествия 09 февраля 2024, 14:16 Следователи назвали причину мощного хлопка газа в сочинской пекарне СК возбудил уголовное дело после хлопка газа в сочинской пекарне Пресс-служба Следственного комитета

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Стали известны возможные причины хлопка в сочинской пекарне, в результате которого три человека получили тяжелые травмы. В пресс-службе СК по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело.

Хлопок газа произошел утром 6 февраля в пекарне на улице Тимирязева. Следователи выяснили, что произошла утечка газа из композитного баллона. Он стоял в одном помещении с тандырами, и под действием высокой температуры случился взрыв.

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Пострадали две молодые женщины и 33-летний мужчина. Они получили серьезные ожоги, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Следователи изъяли документацию, опросили свидетелей и владельцев пекарни, назначили пожарно-техническую экспертизу.

В России из-за участившихся случаев взрывов газа предложили устанавливать в домах специальные датчики утечки. Схему их размещения согласуют на этапе утверждения проектов строительства.