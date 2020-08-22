Следователи назвали основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле

В качестве основной версии взрыва в ярославской многоэтажке следствие рассматривает утечку бытового газа. Александр Бастрыкин направил на место ЧП опытных криминалистов, чтобы во всем досконально разобраться.

«В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвертого этажа», — сообщила пресс-служба СК РФ.

Председатель СК Александр Бастрыкин направил в Ярославль опытных криминалистов Главного управления криминалистики. По поручению главы ведомства центральный аппарат СК РФ проконтролирует ход расследования уголовного дела по факту взрыва.

Взрыв прогремел вечером 21 августа в доме №5, корпус 2, на улице Батова в Ярославле. Часть конструкций с третьего по пятый этаж рухнула. Жертвами ЧП стали три человека: две женщины и восьмилетний мальчик. Еще три человека получили ранения.

Мэр Ярославля Владимир Волков сообщил, что семьи погибших получат по миллиону рублей. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».