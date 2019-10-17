Следователи нашли пропавших подростков благодаря «Пусть говорят»

16 октября после эфира ток-шоу «Пусть говорят», в котором объявили о пропаже и указали телефон дежурного следственного управления СК России по Ленинградской области.

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В следственное управления стали поступать многочисленные звонки, благодаря которым стало известно, что пропавшие находятся в деревне Красная в Брянской области.

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«Следователи и криминалисты регионального управления СК связались с коллегами из данного региона, которые при проверке поступившей информации обнаружили разыскиваемых» — говорится в сообщении Следственного управления.

В настоящее время жизнь и здоровье подростков вне опасности.

Ранее СМИ сообщали, что были найдены двое подростков, пропавших трое суток назад в Саратовской области.