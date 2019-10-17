  • Следователи нашли пропавших подростков благодаря «Пусть говорят»

    17 октября 2019, 03:27

    Александра Каширина

    В Брянской области нашлись 14-летняя девочка и ее 17-летний спутник, которых объявили в розыск, сообщило Следственное управление по Ленинградской области.

    16 октября после эфира ток-шоу «Пусть говорят», в котором объявили о пропаже и указали телефон дежурного следственного управления СК России по Ленинградской области.

    Следователи нашли пропавших подростков благодаря «Пусть говорят» | Изображение 1
    Источник фото: https://lenobl.sledcom.ru/

    В следственное управления стали поступать многочисленные звонки, благодаря которым стало известно, что пропавшие находятся в деревне Красная в Брянской области.

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    «Следователи и криминалисты регионального управления СК связались с коллегами из данного региона, которые при проверке поступившей информации обнаружили разыскиваемых» — говорится в сообщении Следственного управления.

    В настоящее время жизнь и здоровье подростков вне опасности.

    Ранее СМИ сообщали, что были найдены двое подростков, пропавших трое суток назад в Саратовской области.