Происшествия 02 апреля 2024, 12:16 Следователи нашли организатора квеста в Москве, во время которого пострадала девочка СК Москвы установил организатора квеста, во время которого пострадала девочка РИА «Новости»

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Следователи установили организатора квеста в Москве, во время которого пострадала девятилетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК по городу.

Сотрудники столичного СК осмотрели место происшествия, изъяли видеозаписи и организационно-распорядительные документы, а теперь допрашивают работников организации и других участников квеста. В ближайшее время планируется назначить судебные экспертизы, в том числе медицинскую.

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Уголовное дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ).

Игровой квест проходил в торговом центре на улице Автозаводской 30 марта. Во время игры девятилетняя девочка упала в открывшуюся нишу с высоты более двух метров. Она получила компрессионный перелом пяти грудных позвонков. Ребенку экстренно оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни и здоровью школьницы нет.