Происшествия 04 декабря 2023, 21:08 Следователи нашли нож, которым убили школьника на остановке в Иркутске СК раскрыл детали убийства школьника, которого зарезали на остановке в Иркутске РИА «Новости»

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СК РФ по Иркутской области установил обстоятельства убийства 15-летнего школьника, которое произошло 2 декабря на остановке общественного транспорта на Байкальской улице в Иркутске. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В рамках расследования уголовного дела по статье о хулиганстве и убийстве следователи задержали шесть человек в возрасте от 15 лет до 21 года. Все подозреваемые имеют отрицательную характеристику, некоторых из них до этого привлекали к уголовной ответственности.

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По данным СК, шесть подростков вышли из сауны и подошли к остановке «Лисиха», где стояла еще одна компания из пяти подростков. Когда началась словесная перепалка, 15-летнему мальчику нанесли не менее четырех ударов ножом. Пострадавший скончался на месте.

Следователи подчеркнули, что зачинщики конфликта успели скрыться. Однако позднее их задержали правоохранители. Сотрудники СК провели обыски у фигурантов уголовного дела, изъяли телефоны, а также нож, которым убили школьника.

Мать погибшего заявила, что будет добиваться наказания для убийцы сына. По ее словам, в злополучный вечер мальчик возвращался из супермаркета, где подрабатывал, чтобы накопить деньги на празднование Нового года.