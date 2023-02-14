Происшествия 14 февраля 2023, 12:53 Следователи начали расследование избиения девочки-подростка на Сахалине

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В Следственном комитете по Сахалинской области возбудили уголовное дело после жестокого избиения 15-летней школьницы палками на детской площадке. Об этом сообщило ИА Nation News.

В правоохранительные органы обратилась мама пострадавшей девочки. По ее словам, у дочери не сложились отношения с двумя сестрами из соседней школы. Они неоднократно приставали к непонравившейся девочке. Но последняя ссора, произошедшая на детской площадке в городе Анива, привела к многочисленным ушибам и перелому руки у 15-летней школьницы.

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Следователи устанавливают все причины произошедшего и уточняют степень причиненного вреда.

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