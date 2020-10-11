Следователи начали проверку теплохода «Бородино», который сел на мель в Подмосковье

Следователи начали осматривать пассажирский теплоход, который утром получил повреждение в акватории Оки в подмосковных Луховицах. Сегодня судно из-за этого село на мель.

Теплоход «Бородино» следовал сегодня по маршруту Муром — Москва. По предварительным данным, из-за касания о камень в акватории реки Оки в районе поселка Белоомут у судна повредилась носовая часть. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка в связи с повреждением носовой части пассажирского теплохода в Луховицком районе Московской области», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что на борту находились 89 пассажиров и 41 член экипажа. Никто не пострадал. В результате судно пришвартовали к берегу, чтобы специалисты смогли его исследовать. Сейчас на месте проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий. После получения результатов проверки будет принято процессуальное решение.