Следователи начали проверку после смерти тюменки в аквапарке

Жительница Тюмени погибла во время отдыха в аквапарке «ЛетоЛето». Следователи начали проверку. Об этом сообщила «ФедералПресс» со ссылкой на СУ СКР по Тюменской области.

«По данному факту проводится доследственная проверка. Назначен необходимый комплекс экспертиз, в том числе, судебно-медицинская для установления точной причины смерти женщины», — рассказали в пресс-службе.

Ситуация произошла днем, 27 сентября. Во время отдыха женщина почувствовала себя плохо, после чего потеряла сознание. Медикам не удалось ее спасти.

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения и всю необходимую документацию. После всех необходимых проверок будет принято процессуальное решение.