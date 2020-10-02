Следователи начали проверку после самосожжения женщины в Нижнем Новгороде

Обгоревшее тело женщины нашли у здания полиции в Нижнем Новгороде. Теперь следователи выясняют все обстоятельства гибели, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«2 октября 2020 года в центре Нижнего Новгорода обнаружено тело женщины с признаками термических ожогов. На место происшествия выехали следователи следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области и организовали проведение доследственной проверки», — сказано в сообщении.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС сообщило, что днем поступил вызов на улицу Горького, 71. Там нашли обгоревшее тело. По указанному адресу в Нижнем Новгороде находится здание главка МВД. В ГУ МВД по городу информацию подтвердили, но никаких подробностей сообщать не стали.

По информации Telegram-каналов, погибшая — главный редактор местного интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина. На странице женщины в соцсети нашли предсмертное послание.