Следователи начали проверку после публикаций СМИ о нарушившем карантин мужчине в Лобне

Следователи начали проверку после публикаций СМИ о мужчине, который нарушил карантин и пришел в Лобненскую городскую больницу. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

По данным ведомства, мужчина с положительным результатом теста на коронавирус пришел в больницу на рентген. При этом никого из сотрудников учреждения о диагнозе не предупредил. В итоге все пациенты клиники оказались на карантине.

Сам мужчина состоял на учете больнице Москвы, но после того, как узнал свой диагноз, сменил место жительства.

В настоящее время следователи проводят проверку. По ее итогам они примут решение о возбуждении уголовного дела.

В Лобненскую центральную горбольницу зараженный коронавирусом мужчина пришел вместе с женой, чтобы пройти флюорографию. Однако, по словам главного врача Павла Прокофьева, пациент не сказал, что у него положительный тест на коронавирус. При этом он уже прошелся по больнице и сходил на рентген.

Медики вызвали инфекционную бригаду, а зараженного поместили в изолированную палату. Главный врач предупредил всех посетителей больницы, кто в тот момент находился там, уйти на карантин, так как они могли заразиться. У каждого посетителя после этого взяли анализ для проведения теста.

Найти нарушителя карантина потребовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что зараженный мужчина подверг риску жизнь обычных людей.

Кроме Следственного комитета, проверкой занялась прокуратура Московской области. К прокурорской проверке также привлекли специалистов регионального управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Подмосковья. Руководство прокураторы взяло ход проверочных мероприятий на контроль.

В Московской области действует режим повышенной готовности. Жителей просят лишний раз не выходить из дома без особой надобности. Можно отправляться только к врачу, в магазин или аптеку в шаговой доступности, а также выбрасывать мусор и гулять с животными.



Тем гражданам, чей тест на коронавирус оказался положительным или же у врачей есть подозрение, что человек заражен, необходимо соблюдать карантин и полную изоляцию. Накануне за нарушение карантина ужесточили наказание: увеличили штрафы и ввели уголовную ответственность.