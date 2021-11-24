Следователи начали проверку после падения девушки в шахту лифта в ТЦ Санкт-Петербурга

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал проверку в связи с падением девушки в шахте лифта в торговом центре «Континент». Об инциденте стало известно утром 24 ноября, написали «Невские новости» со ссылкой на ведомство.

По предварительным данным, вечером 23 ноября петербурженка оказалась заперта в обесточенном подъемнике. После попытки позвать на помощь, женщина решила выбраться самостоятельно, однако сорвалась и упала с первого этажа на цокольный.

Сотрудники центра обнаружили пострадавшую только утром. Женщину сразу же отвезли в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

Сотрудники Следкома изымают документы и предметы, опрашивают сотрудников торгового центра. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.