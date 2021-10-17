Следователи начали проверку после нападения медведя на дрессировщицу в орловском цирке

Следственный комитет России по Орловской области начал проверку нападения медведя на дрессировщицу в орловском цирке. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Пресс-служба СК сообщила, что ведомство организовало проверку по факту нападения дрессированного медведя на беременную дрессировщицу 16 октября в орловском цирке.

«Следствием проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств инцидента, опрашиваются сотрудники цирка и граждане из числа очевидцев случившегося», — сообщила пресс-служба СК.

По результатам доследственной проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Дрессированный медведь напал на сотрудницу цирка 16 октября. Во время представления одно из животных повалило беременную дрессировщицу на пол. К ней на помощь кинулись коллеги и принялись отгонять медведя.

Пострадавшая позже рассказала, что животное могло повести себя таким образом из-за ревности. После нападения, по словам дрессировщицы, медведь ведет себя нормально. В результате нападения она получила царапины и ушиб.