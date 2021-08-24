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    24 августа 2021, 16:31

    Следователи начали проверку после нападения бродячих собак на женщину в Кузбассе

    Полина Гребенщикова

    Следственный комитет начал проверку после сообщений о нападении бродячих собак на женщину в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области. Об этом написал «Царьград».

    Следователи начали проверку после нападения бродячих собак на женщину в Кузбассе

    Сообщения о том, что собаки якобы напали на местную жительницу, появились в соцсетях. СК по Кемеровской области инициировал проверку, чтобы выяснить подробности произошедшего.

    «По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка. Следствию предстоит установить личность женщины, выяснить, обращалась ли она за медицинской помощью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.