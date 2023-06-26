Происшествия 26 июня 2023, 17:19 Следователи начали проверку после массовой драки мигрантов в Новой Москве СК начал проверку после сообщений о массовой драке мигрантов в Новой Москве РИА «Новости»

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Сотрудники Следственного комитета начали проверку после сообщений о драке мигрантов в районе Кокошкино в Новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

«Организована процессуальная проверка по факту хулиганских действий в Новой Москве», — уточнили в надзорном ведомстве.

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После сообщений о массовой потасовке среди уроженцев Средней Азии в ТиНАО следователи начали устанавливать обстоятельства случившегося. Также во время проверки силовики выяснят, законно ли участники драки проживают в столичном регионе.

До этого источник сообщил «360», что местные жители наблюдают подобные конфликты с рукоприкладством регулярно.

Ранее пьяные мигранты попытались зарезать двух жителей Санкт-Петербурга.