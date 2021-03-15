15 марта 2021, 19:16
Следователи начали проверку после гибели мужчины от упавшей ледяной глыбы в Карелии
СУ СКР по Республике Карелия организовало проверку по факту гибели мужчины от рухнувшей на него ледяной глыбы.
Как сообщает karelinform.ru со ссылкой на информацию ведомства, трагедия произошла на улице Куйбышева в Петрозаводске. На стоявшего на крыльце дома мужчину сверху упала ледяная глыба. Человек получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.
Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.