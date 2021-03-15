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    15 марта 2021, 19:16

    Следователи начали проверку после гибели мужчины от упавшей ледяной глыбы в Карелии

    Редакция сайта 360°

    СУ СКР по Республике Карелия организовало проверку по факту гибели мужчины от рухнувшей на него ледяной глыбы.

    Как сообщает karelinform.ru со ссылкой на информацию ведомства, трагедия произошла на улице Куйбышева в Петрозаводске. На стоявшего на крыльце дома мужчину сверху упала ледяная глыба. Человек получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.

    Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.