Следователи начали проверку после гибели юноши во время спасения детей в Ростове-на-Дону

Накануне молодые люди купались в неположенном месте. Девочки зашли в воду и вскоре начали тонуть. Парень бросился их спасать. Одну он вытолкнул из воды, другая выбралась на берег сама. Однако сам юноша не смог справиться с течением и утонул. Его тело спасателям удалось обнаружить лишь через несколько часов