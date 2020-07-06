06 июля 2020, 18:48
Следователи начали проверку после гибели юноши во время спасения детей в Ростове-на-Дону
Следователи из Ростова-на-Дону начали проверку после гибели 18-летнего юноши. Молодой человек утонул, когда спасал несовершеннолетнюю сестру и ее подругу. Об этом сообщил сайт Rostovgazeta.ru.
Накануне молодые люди купались в неположенном месте. Девочки зашли в воду и вскоре начали тонуть. Парень бросился их спасать. Одну он вытолкнул из воды, другая выбралась на берег сама. Однако сам юноша не смог справиться с течением и утонул. Его тело спасателям удалось обнаружить лишь через несколько часов