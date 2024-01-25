Происшествия 25 января 2024, 16:36 Следователи начали проверку по факту ДТП с перевернувшимся школьным автобусом в Ленинградской области

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Авария с участием школьного автобуса произошла в Выборгском районе Ленобласти. Следователи организовали проверку. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, водитель общественного транспорта не справился с управлением на скользкой дороге. В результате машина съехала в кювет и завалилась.

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Несколько учеников получили ушибы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.