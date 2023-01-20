Происшествия 20 января 2023, 12:49 Следователи ЯНАО раскрыли убийство жителя Свердловской области

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В ЯНАО раскрыли убийство мужчины из Свердловской области, получив признательные показания от преступника. Об этом Ura.ru сообщил со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Убийство произошло в Ноябрьске. Мужчины вместе выпивали, что в итоге привело к конфликту. И собутыльник поставил в нем точку, ликвидировав оппонента. Известно, что убитый житель Свердловской области находился в ЯНАО по работе.

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Обвиняемый дал признательные показания. Расследование угловного дело завершано, теперь мужчину ожидает суд.

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