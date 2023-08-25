Происшествия 25 августа 2023, 17:01 Следователи изъяли продукты из бистро в Москве, где отравились более 30 человек СК изъял продукты из бистро на севере Москвы, где отравились 32 человека РИА «Новости»

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Следователи начали осматривать бистро на севере Москвы, в котором отравились 32 человека. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

Сотрудники ведомства приступили к изъятию продуктов из точки быстрого питания.

В кафе быстрого питания с 20 по 24 августа отравились 32 человека. Они жаловались на температуру до 39 градусов, рвоту и диарею после употребления шаурмы. Из них 28 все еще находятся в больнице.

В течение последних месяцев москвичи неоднократно жаловались на качество продуктов питания в этом заведении. Один из посетителей даже рассказал о том, что нашел в купленной шаурме крысиный хвост.

Следователи Главного следственного управления СК Москвы и сотрудники Роспотребнадзора начали проводить необходимые проверки.

Ранее число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 76. При этом трем пострадавшим меньше шести лет.