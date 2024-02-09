Происшествия 09 февраля 2024, 13:00 Следователи изъяли документы из офисов ЖСК после пожара на севере Москвы Mash: после пожара на севере Москвы СК изъял всю документацию из офисов ЖСК Пресс-служба Следственного комитета России по Москве

Читать 360tv в

Следствие продолжает разбираться в причинах пожара на улице Черняховского в Москве. Из офисов ЖСК и у индивидуального предпринимателя, отвечающих за установку и обслуживание системы антиобледенительного нагрева края кровли и водостока, изъяли всю документацию, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, ИП и жилищно-строительный кооператив заключили договор на три года. Он обязывает фирму контролировать состояние системы подогрева и при необходимости ремонтировать ее в течение всего времени действия соглашения.

Реклама

Предположительно, причиной ночного пожара в жилом доме стало короткое замыкание в системе обогрева кровли.

Дом № 4, расположенный на улице Черняховского, называют «писательским». В нем раньше проживали Белла Ахмадуллина, Василий Аксенов, Константин Симонов и Лев Гинзбург.

После крупного пожара 15 человек разместили в социальных гостиницах. Всем выдали спальные принадлежности, предметы первой необходимости и обеспечили питанием.