Происшествия 11 апреля 2023, 20:32 Следователи из Санкт-Петербурга заинтересовались травмированием ребенка на велотреке

Читать 360tv в

Мальчик из Санкт-Петербурга получил травму во время катания на велосипеде. Происшествием заинтересовались следователи. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СК России.

Днем 9 апреля 11-летний ребенок катался на велосипеде. В какой-то момент он получил травму.

Реклама

Следователи организовали ряд мер, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. После этого будет принято процессуальное решение.